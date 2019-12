Lazio, che entusiasmo: in 3 mila per lo store. Inzaghi: "Con la Juve con consapevolezza"

Immobile: "Che entusiasmo. Aspettiamo i tifosi contro la Juve"

Presente anche parte della squadra: da capitan Lulic a Correa, passando per Bastos, Adekanye e Lucas Leiva. Il più acclamato di tutti, ovviamente, è stato Ciro Immobile: "Mi è dispiaciuto non poter accontentare tutti per una foto – ha aggiunto – Bello tutto quest'entusiasmo, riusciamo a percepirlo. Per una società come la Lazio è importante avere uno store come questo, lo è anche per la città e per i tifosi. Non mi aspettavo tutta questa gente, il popolo laziale ha risposto ancora una volta 'presente'. Li ringraziamo, speriamo siano in tanti anche contro la Juve".