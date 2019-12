Il centrocampista bianconero si sottoporrà in Germania a un intervento di pulizia artroscopica al ginocchio sinistro. Almeno un mese di stop per il tedesco. Torna invece in gruppo Rabiot

Non arrivano buone notizie per Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus a causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro che ha riscontrato negli ultimi giorni, si sottoporrà ad un intervento di pulizia artroscopica ad Augusta in Germania dal professor Ulrich Boenisch. Almeno un mese di stop dunque per il giocatore tedesco che rientrerà nel 2020. In questa stagione per lui 17 partite con la maglia bianconera, saltando però l’ultima contro il Sassuolo, per il problema al ginocchio.

Ritorna in gruppo Rabiot

La Juventus si è ritrovata oggi pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso da Sarri. Inizia la settimana di preparazione che porterà alla sfida di sabato dell'Olimpico contro la Lazio. Il gruppo bianconero ha lavorato alla Continassa sul possesso palla e sull’aspetto atletico. Il lavoro si è poi concluso con la consueta partita. Ha partecipato a tutta la sessione anche Adrien Rabiot che si era fermato nei giorni scorsi per un affaticamento muscolare.