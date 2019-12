Le probabili formazioni di Atalanta-Verona

Rientra Hateboer titolare nell'undici di Gasperini: davanti Ilicic-Muriel, Gomez parte dalla panchina. Juric recupera Veloso ma perde Salcedo, ballottaggio Kumbulla-Empereur per rimpiazzare lo squalificato Gunter. Atalanta-Verona sarà in diretta esclusiva sabato 7 dicembre alle ore 15 su Sky Sport Serie A (canale 203) e su Sky Calcio 251

L'Atalanta per dare continuità alla vittoria nel derby, rincorrendo la Champions di domani e con più di un occhio a quella di oggi: mercoledì prossimo ci sarà la sfida decisiva contro lo Shakhtar e allora la formazione che Gian Piero Gasperini sceglierà contro il Verona terrà conto dell'impegno Europeo. Dall'altra parte c'è un Hellas reduce dal ko del Bentegodi contro la Roma, ma comunque in un momento di stagione positivo (ottavo posto in Serie A) e la solidità difensiva (14 gol subiti) capace di affrontare il miglior attacco del campionato (34 gol fatti per l'Atalanta).



Atalanta: Djimsiti più di Palomino, Malinovskyi al posto di Gomez



Gasperini recupera Toloi, con Palomino che scivolerebbe in panchina a beneficio di Djimsiti. Sulle fasce, confermato Castagne mentre Hateboer farà rifiatare Gosens. Momento d'oro per Pasalic, reduce dalla doppietta per derby: turnover per uno tra De Roon e Freuler. Muriel e Ilicic la confermata coppia d'attacco, con Gomez pronto ad entrare a gara in corso: dentro Malinovskyi.



Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.



Verona: Gunter squalificato, out Salcedo

La buona notizia per Juric è il ritorno in mediana da titolare di Miguel Veloso, si ferma invece Salcedo: pronto Di Carmine da unica punta. In difesa non ci sarà Gunter, squalificato. Dovesse tornare Kumbulla, quel posto sarebbe suo. Se invece il giovane difensore non recuperasse per tempo, il favorito potrebbe essere Empereur.

Verona (3-4-2-1) probabile formazione: Sivestri; Rrhamani, Bocchetti, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.