Inter-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orari

A San Siro si apre la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Inter e Roma, alle ore 20.45, si giocano uno dei big match di questo turno. I nerazzurri, grazie al successo sulla Spal, hanno scavalcato la Juventus e sono ora al primo posto in classifica con un punto di vantaggio sui bianconeri. I giallorossi, invece, si sono imposti per 1-3 a Verona contro l'Hellas nell'ultimo turno e sono al quarto posto a quota 28, a pari con il Cagliari e a -2 dalla Lazio. Sarà quindi un match importante per le ambizioni di entrambe le squadre: in palio punti pesanti.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Inter e Roma, valida per la 15^ giornata di Serie A, si giocherà venerdì 6 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Il match inoltre sarà visibile in streaming sull'app Sky Go, la telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.