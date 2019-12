Probabili formazioni di Sampdoria-Parma

Domenica 8 dicembre alle 18 squadre in campo al Ferraris. Ranieri punta su un Quagliarella rilanciato dalla doppietta di Cagliari, D'Aversa ritrova Cornelius e ripropone il tridente con Kulusevski e Gervinho. Partita in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

La Sampdoria per dimenticare il doppio ko in tre giorni tra campionato e Coppa Italia, il Parma per cancellare il ko dello scorso turno contro il Milan. A Genova si affrontano due squadre protagoniste nel giovedì di coppa, dove il gruppo di D'Aversa ha eliminato nel finale il Frosinone guadagnando l'accesso agli ottavi, e alla ricerca di punti preziosi. Sampdoria e Parma arrivano alla partita in calendario domenica 8 dicembre alle 18 con un ruolino di marcia similare. Entrambe infatti hanno ottenuto nelle ultime tre gare una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Sampdoria, Ranieri pensa all'idea Linetty

Nonostante la sconfitta, Claudio Ranieri pensa di confermare buona parte della squadra vista nel Monday Night di Cagliari. Al centro dell'attacco ci sarà Fabio Quagliarella, autore in Sardegna di una doppietta che potrebbe averlo definitivamente sbloccato. Al suo fianco ci sarà Manolo Gabbiadini. In difesa prosegue l'emergenza a destra, dove mancano De Paoli e Bereszynski. Probabile che il terzino sia ancora Thorsby, con Ferrari come alternativa (in quel caso ci sarebbe Murillo al centro). Unica possibile novità in mezzo al campo, dove Linetty si gioca un posto con Vieira.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri

Parma, D'Aversa ritrova il tridente

Dopo l'esperimento forzato con Kucka falso 9 contro Bologna e Milan e il turnover di Coppa, D'Aversa ritrova un punto di riferimento in attacco. Cornelius recupera e dovrebbe completare il tridente con Kulusevski e Gervinho. Da valutare le condizioni dell'ivoriano, che non è al 100%. Torna a disposizione anche Scozzarella che però dovrebbe partire dalla panchina. Kucka-Hernani-Barillà è il trio di centrocampo più probabile. In difesa Iacoponi e Gagliolo sono favoriti su Dermaku e Pezzella.

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D'Aversa