Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

Non vince da sei partite di campionato il Napoli che, dopo l'ultimo ko in casa con il Bologna, è sprofondato al settimo posto in classifica. Solo due le vittorie in trasferta, con il successo che lontano dal San Paolo manca addirittura dal 22 settembre scorso (1-4 con il Lecce). Da lì i pareggi con Torino, Spal e Milan oltre alla sconfitta contro la Roma. Dall'altra parte l'Udinese è sedicesima, a sole quattro lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. In Coppa Italia è arrivata la bella vittoria sul Bologna, che è valsa gli ottavi di finale, ma in campionato i bianconeri non vincono dal 3 novembre (1-3 sul Genoa). Due le sconfitte consecutive contro Samp e Lazio.

Udinese, dubbi sulle fasce

Gotti in Coppa Italia ha fatto riposare molti titolari. Basta guardare la panchina e chi è rimasto fuori dalla sfida con il Bologna. Per esempio ha giocato Lasagna, motivo per cui con il Napoli sabato sera alle 18 è possibile vedere dal 1' Nestorovski. L’altro posto in attacco è di Okaka. L'allenatore bianconero è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi legati alle fasce, con Sema che dovrebbe tornare a disposizione. Out invece Jajalo e molto probabile la conferma di Walace in mezzo al campo.

Udinese (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Mandragora, Walace, De Paul, Samir; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

Napoli, ansia Koulibaly

Ancelotti deve fare i conti con un pessimo momento a livello di risultati e una situazione infortuni non ottimale. Mertens a inizio settimana non si è potuto allenare causa febbre, mentre Milik ha lavorato in parte con la squadra ma non è considerato del tutto recuperato. Personalizzato per Allan, Ghoulam, Tonelli e Koulibaly che ha rimediato un trauma contusivo alla spalla sinistra. La sua situazione è monitorata e una decisione verrà presa venerdì. Per quanto riguarda l'attacco, Llorente verso la conferma con Lozano. In mezzo al campo ci sono un paio di ballottaggi con Ruiz, Elmas e Callejon che difficilmente potranno essere tutti e tre nell’XI titolare.

Napoli (4-4-2) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Llorente, Lozano. All. Ancelotti