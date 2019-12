1/12

E’ tra i più amati, se non il più amato, insieme a Mondonico, dai tifosi del Toro. L’allenatore che portò in bacheca il settimo scudetto, l’ultimo della storia nel 1976 e il primo quasi trent’anni dopo quelli del Grande Torino. Lo ricordiamo così - ad un anno dalla scomparsa- in queste foto d'archivio dell'AIC

"L'Uomo della Domenica": Porrà racconta Gigi Radice