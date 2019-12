Serie A, il calendario del prossimo turno

Quali partite si giocheranno sabato 14 dicembre?

Il programma della sedicesima giornata di Serie A inizierà con le tre partite del sabato. La prima gara sarà quella tra Brescia e Lecce, in programma alle ore 15. Alle 18 il Napoli ospiterà al San Paolo il Parma. L'anticipo del sabato sera, con fischio d'inizio alle 20.45, sarà l'atteso derby Genoa-Sampdoria.

Quali partite si giocheranno domenica 15 dicembre?

Sono ben sei invece le gare in calendario domenica 15 dicembre. Si parte con Verona-Torino alle 12.30. Alle 15 sono tre invece le sfide in calendario. Il Milan ospiterà il Sassuolo a San Siro, mentre la Juventus attende allo Stadium l'Udinese. Stesso orario d'inizio per Bologna-Atalanta. Alle 18 sarà il turno della Roma, che all'Olimpico riceve la Spal. Domenica alle 20.45 ci sarà il posticipo, con la Fiorentina che attende l'Inter al Franchi.

Quale partita si giocherà lunedì 16 dicembre?

A chiudere la quattordicesima giornata di Serie A sarà il posticipo dal sapore d'Europa tra Cagliari e Lazio: la gara si giocherà alla Sardegna Arena lunedì 16 dicembre alle ore 20.45.

Qual è il big match della 16^ giornata?

Dopo un weekend caratterizzato da Inter-Roma e Lazio-Juventus, la quindicesima giornata del campionato di Serie A non prevede scontri al vertice. Fari concentrati allora sul derby di Genova, con in palio punti pesanti per rivalità e classifica.

Il calendario della 14^ giornata