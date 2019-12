Roma, lesione al bicipite femorale per Santon: stop di due settimane

Il terzino giallorosso si era fermato durante Inter-Roma. Fonseca recupera invece Pau Lopez e Fazio, entrambi a disposizione per l'Europa League

Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. E' questo l'esito degli esami strumentali relativi all'infortunio di Davide Santon. Il difensore della Roma, uscito al 15' del match di venerdì scorso contro l'Inter per un problema muscolare, ha svolto nelle ultime ore gli accertamenti di rito a Villa Stuart che hanno confermato uno stop di circa due settimane. Santon tornerà dunque a disposizione di Fonseca dopo la sosta di Natale.

Recuperati Pau Lopez e Fazio

Buone notizie, invece, per quel che riguarda il portiere e il difensore centrale entrambi out contro i nerazzurri: sia Pau Lopez che Fazio hanno infatti recuperato dai rispettivi problemi fisici e Fonseca potrà contare su di loro per Roma-Wolfsberger di giovedì. Un match chiave, da cui passerà il futuro europeo della stagione giallorossa.