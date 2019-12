Juventus Udinese, tutto quello che c'è da sapere

Quando e a che ora si gioca Juventus-Udinese?

La partita fra Juventus e Udinese si giocherà domenica 15 dicembre alle ore 15 presso lo Juventus Stadium di Torino.

Dove è possibile guardare Juventus-Udinese?

Il match fra Juventus e Udinese verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, il commento tecnico a Daniele Adani mentre a bordocampo ci saranno Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti. Diretta gol ad Andrea Marinozzi.



Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Sono 90 le sfide in Serie A tra Juventus e Udinese: 61 i successi piemontesi, 12 quelli friulani (17 invece i pareggi), uno score ancora più netto guardando solo i precedenti disputati a Torino: 34 successi dei padroni di casa, 4 pareggi ma 7 vittorie esterne, con il segno X che non esce dal 1990. La Juve è inoltre la squadra che più spesso ha battuto l'Udinese in campionato, ma il club dei Pozzo può comunque annoverarsi tra le magnifiche cinque (insieme a Inter, Lazio, Sampdoria e Napoli) capaci di espugnare lo Juventus Stadium (prima giornata di Serie A 2015/16, 0-1 con gol di Thereau per l'undici allora allenato da Stefano Colantuono). L'ultimo precedente assoluto risale invece alla 27^ giornata della scorsa stagione: allo Juventus Stadium, finì 4-1 sotto i colpi di Kean (doppietta), Can e Matuidi (di Lasagna il gol della bandiera).



Come arrivano alla partita Juventus e Udinese?

Il momento è delicato per entrambe le formazioni. Battendo il Bayer Leverkusen anche al ritorno, CR7 e compagni hanno chiuso in bellezza la fase a gironi di Champions League. Ma un solo punto nelle ultime due partite di campionato ha portato i bianconeri a cedere la testa della classifica all'Inter. Mandragora e compagni sono invece reduci da il buon punto strappato alla Dacia Arena contro il Napoli, ma in numeri predicano massima prudenza (sedicesimo posto, a +4 sulla terzultima, solamente due risultati utili su 7 trasferte).



Quali giocatori possono essere protagonisti?

Dopo un periodo di flessione, Cristiano Ronaldo è tornato protagonista nella Juventus: due gol nell'ultima settimana, una prestazione positiva anche quando il resto della squadra si è inginocchiata alla Lazio nel ko dell'Olimpico. E poi ci sono i dati Stadium e dicembre: CR7 ha trovato la via del gol in sei dei sette incontri casalinghi della Serie A in corso (all'asciutto solo contro il Milan), mentre l'ultimo mese dell'anno è sia quello in cui il portoghese ha trovato più gol in Serie A (7), sia il più prolifico in assoluto (72 reti complessive, in nessun altro mese ha fatto meglio). Diametralmente opposti invece i contributi di Dybala e Higuain contro l'Udinese in maglia Juve: zero reti in quattro partite per il Pipita, sei gol e altrettanti assist per la Joya (contro nessun'altra squadra ha fatto meglio). L'unico giocatore dell'attuale rosa friulana ad aver già segnato in Serie A contro la Juventus è Kevin Lasagna, nel 4-1 della scorsa stagione, in gol anche nella giornata precedente contro il Napoli.