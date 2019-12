Fiorentina-Inter, tutto quello che c'è da sapere

Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Inter?

La partita tra Fiorentina e Inter si giocherà domenica 15 dicembre alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dove è possibile guardare Fiorentina-Inter?

Il match tra Fiorentina e Inter verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 anche in 4K HDR. La telecronaca della gara sarà affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Luca Marchegiani. Gli interventi da bordocampo saranno invece di Vanessa Leonardi e Andrea Paventi.

Quali sono i precedenti fra le due squadre?

163° scontro in Serie A tra Fiorentina e Inter: in vantaggio i nerazzurri con 66 vittorie, a fronte di 52 pareggi e 44 successi viola. Inter vicina a raggiungere un traguardo storico negli scontri diretti contro la Fiorentina: il prossimo gol sarà infatti al 250esimo segnato ai viola in Serie A, solo contro la Roma i nerazzurri hanno realizzato più gol. Nelle ultime 13 sfide la Fiorentina ha vinto in sei occasioni, dopo che nei 13 precedenti confronti non era riuscita a battere l'Inter nemmeno in una occasione.

Come arrivano alla partita Fiorentina e Inter?

Momento molto complicato per i viola, reduci da 4 sconfitte consecutive in campionato. Nell'era dei tre punti a vittoria, soltanto in due occasioni la Fiorentina ha raggiunto le cinque sconfitte consecutive in una singola stagione: una l'anno scorso sempre con Montella in panchina e l'altra nella stagione 2001-2002, che si concluse con la retrocessione in Serie B della squadra viola. Proprio in quel campionato, la Fiorentina collezionò 14 punti nelle prime 15 giornate. Negli anni 2000 è l'unico punteggio peggiore rispetto a quello ottenuto in questa stagione, nella quale la squadra di Montella è ferma a quota 16. Periodo completamente opposto per l'Inter, reduce dall'eliminazione in Champions League ma al comando della classifica in Serie A. 38 i punti totalizzati fino a questo punto, nell'era dei tre punti a vittoria i nerazzurri hanno fatto meglio solo nel 2006-2007 e nel 2017-2018 con 39. Nel primo caso arrivò lo scudetto a fine stagione, mentre nel secondo la squadra, all'epoca allenata da Luciano Spalletti, concluse al quarto posto. Nerazzurri che non hanno segnato nell'ultimo turno, fermati a San Siro dalla Roma sul punteggio di 0-0. La squadra di Conte non manca l'appuntamento con il gol per due partite consecutive dallo scorso febbraio.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Per la Fiorentina i pericoli numero uno saranno rappresentati da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I due attaccanti dell'Inter hanno segnato gli stessi gol che ha realizzato in totale tutta la squadra viola (18): 10 il belga, 8 l'argentino. Problemi di realizzazione per la Fiorentina, che ha in questo momento come capocannonieri Castrovilli, Milenkovic e Pulgar a quota 3 reti. Era dal 1991-1992 (Batistuta) che la viola non aveva almeno un giocatore che avesse segnato di più dopo 15 giornate. C'è grande attesa per Federico Chiesa, a secco da quattro partite consecutive. Partita molto importante anche per Samir Handanovic che, qualora uscisse imbattuto dal Franchi, realizzerebbe il 100° clean sheet con la maglia nerazzurra. Fiorentina che è la vittima preferita in Serie A di Matteo Politano e Kwadwo Asamoah, entrambi con tre reti realizzate.