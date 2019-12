Juventus-Udinese, le probabili formazioni

Emre Can e Danilo sostituiranno gli squalificati Pjanic e Cuadrado in vista dell'Udinese, Higuain verso la panchina. I friulani sono pronti a replicare quasi del tutto la formazione che ha pareggiato col Napoli

Dopo aver concluso nel migliore dei modi la fase a gironi della Champions League, la Juventus vuole ritrovare la vittoria in campionato che manca da due turni e la vetta della classifica, almeno per qualche ora prima che l’Inter scenda in campo. Maurizio Sarri dovrà a fare a meno degli squalificati Cuadrado e Pjanic, rispettivamente sostituiti da Danilo e Bentancur, che dovrebbe aver recuperato dall’infortunio al ginocchio. In difesa torna la coppia centra Bonucci-De Ligt con Alex Sandro a sinistra e Szczesny in porta, mentre le mezzali di centrocampo saranno Emre Can e Matuidi. In avanti turno di riposo per Higuain, titolare contro il Bayer Leverkusen: spazio a Dybala e Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

L’ottimo pareggio conquistato col Napoli nello scorso turno di campionato potrebbe convincere Luca Gotti a cambiare molto poco rispetto a quella partita. Solito 3-5-2 per l’Udinese, con Musso in porta e terzetto difensivo composto da De Maio, Troost-Ekong e Nuytinck. Gli esterni a tutta fascia saranno Opoku (ballottaggio con Ter Avest) e Larsen, mentre nel mezzo agiranno Fofana, Mandragora e De Paul. In attacco giocheranno Okaka e Lasagna.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna. All. Luca Gotti.