La società di De Laurentiis ha presentato il proprio calendario del 2020 con il claim "One city, one world, one team", insistendo dunque sul tema dell'integrazione razziale. Nel video, molto suggestivo, si vedono molti giocatori del Napoli esibirsi in una performance decisamente particolare insieme a ballerini professionisti. "Il concetto che permea l'intera idea del Calendario è proprio l'integrazione razziale", le parole razziale di Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli. "Il progetto artistico, pertanto, è ispirato al rapporto tra il nostro Club e il mondo. Avendo anche il Napoli un brand sempre più internazionale e conosciuto ovunque"