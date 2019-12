Probabili formazioni di Roma Spal

La formazione giallorossa ospita gli emiliani guidati da Semplici per riscattare gli ultimi due pareggi contro Inter e Wolfsberger in campionato e in Europa League. Due assenze pesanti per Fonseca che non avrà a disposizione Smalling e Mancini, ma ritrova Kluivert dal primo minuto

Dopo il doppio pareggio contro Inter e Wolfsberger dal differente sapore la Roma di Fonseca torna in campo contro la Spal per ritrovare la vittoria e continuare la corsa verso la qualificazione in Champions League. Anche perché il Cagliari, appaiato in classifica ai giallorossi a quota 29 al quarto posto, ospita nel monday night la Lazio terza e dunque in caso di vittoria la Roma sicuramente guadagnerebbe pèunti nei confronti delle due avversarie più dirette. Inoltre, all’Olimpico arriverà una Spal che in campionato non vince dal 5 ottobre e che dopo la sconfitta interna contro il Brescia ora occupa l’ultimo posto solitario della classifica.