Roma-Spal 0-0, il risultato in diretta LIVE

In corso all'Olimpico il primo tempo tra Roma e Spal. Novità in difesa per i giallorossi: con la squalifica di Mancini e l'infortunio di Smalling, il titolare è Cetin accanto a Fazio. Fonseca lascia Spinazzola in panchina, al suo posto gioca Florenzi sulla fascia destra. Semplici passa al 3-5-2, in attacco la coppia Paloschi-Petagna. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251