Probabili formazioni Serie A della 16^ giornata: ultime news dai campi

Tutte le news e le ultime notizie direttamente dagli inviati Sky. C’è curiosità intorno al nuovo Napoli di Gattuso con Llorente e Milik in ballottaggio. Sarri non avrà Pjanic ma tenta di recuperare Bentancur. Belotti migliora, il Toro ci spera. Finito il 2019 di Ribery. Pioli non modifica il suo Milan mentre Conte qualche cambio potrebbe farlo

Per le squadre impegnate nelle Coppe, finisce questo weekend un tour de force mica da ridere con tante partite nello spazio di pochi giorni. Tra gioie e delusioni le 'big' devono riprendere il cammino (o ritrovare la strada giusta) in campionato. Le scelte, come sempre, non sono semplici. Alcune saranno anche scontate ma altre possono fare la differenza per i fantallenatori.

Ecco quindi arrivare in soccorso la squadra di Sky Sport con notizie sempre fresche e situazioni costantemente aggiornate dai vari ritiri. Per verificare anche indisponibili e squalificati, vi rimandiamo ai nostri 'CAMPETTI'



BRESCIA-LECCE, sabato ore 15

Brescia, Cistana unico cambio rispetto a 7 giorni fa

Corini, dopo la bella quanto importante vittoria contro la Spal, deve rimpiazzare Andrea Cistana, fermato per un turno dal giudice sportivo. In difesa si candida quindi Magnani anche se a Ferrara non giocò una gara perfetta. C’è sempre l’ipotesi Mangraviti che però in passato ha giocato con la linea a tre. Davanti Balotelli confermato dopo la rete da 3 punti. Occhio a Donnarumma, non al meglio

Lecce, cambi obbligati e cambi probabili in ogni reparto

Liverano no potrà contare sugli squalificati Lucioni e Petriccione. Buon per il tecnico giallorosso che Rossettini sia di rientro proprio da una squalifica. Ritorno nell’XI titolare per l’ex Chievo al fianco di un confermato Dell’Orco. In mediana invece si va verso la linea Majer-Tachtsidis-Tabanelli. Davanti torna a diposizione Lapadula che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare

NAPOLI-PARMA, sabato ore 18

Napoli, ecco uomini e sistema di Gattuso

C’è tanta attesa in casa Napoli. Dopo il divorzio da Carlo Ancelotti e l’insediamento di Gennaro Gattuso, c’è da capire come giocherà il nuovo allenatore. Il suo sistema di gioco di riferimento è il 4-3-3 ma in passato ha dimostrato di poter anche cambiare e adattarsi. Questo è un Napoli con eredità ‘Sarriana’ di 4-3-3 che molto probabilmente verrà rispolverato. Out per squalifica Maksimovic, in mediana spazio a Fabian e Allan. Davanti tante soluzioni con Milik pronto per la seconda gara in pochi giorni da titolare ma c'è da battere la concorrenza di Llorente.

Parma, Kucka KO. Tornerà nel 2020

Non pare aver termine la sequenza di infortuni in casa Parma. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello capitato a Kucka, match winner contro la Sampdoria. Il centrocampista è ai box per un problema al polpaccio e possiamo dare per concluso il suo 2019. A centrocampo quindi si candida Scozzarella con Brugman quale possibile alternativa. Davanti tridente formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

GENOA-SAMPDORIA, sabato ore 20:45

Genoa, emergenza in attacco per Motta

La formazione del Genoa è forse la più complicata da ipotizzare tra quelle di questo turno di campionato. A Lecce i rossoblù erano rimasti in 9 causa espulsioni di Pandev e Agudelo che ovviamente salteranno il Derby. Pajac è un KO dell’ultimo minuto e Ankersen non è al 100% della condizione. Tra i vari recuperati c’è anche Saponara che resta una valida alternativa come trequartista. Motta sta provando difesa a 3 (vista a Lecce) e linea a 4. Davanti possibile coppia Favilli-Pinamonti

Sampdoria, Depaoli e Gabbiadini provano a stringere i denti

Tre punti di domanda in casa Samp in vista del Derby: in mediana c’è il solito testa a testa tra Linetty e Jankto con il secondo sempre favorito. In difesa va verso la conferma da terzino Thorsby ma attenzione perché Depaoli sta progressivamente migliorando e prova a recuperare per sabato. Difficile che possa essere gettato nella mischia ma almeno una partenza dalla panchina dovrebbe strapparla. In attacco non al meglio Gabbiadini che però conta di essere arruolabile per tempo e di partire nell’XI titolare

VERONA-TORINO, domenica ore 12:30

Verona, due rientri in difesa. Un dubbio sulla trequarti

Juric non avrà a disposizione Dawidowicz, fermato per un turno dal giudice sportivo. Porte girevoli però difesa gialloblù visto che torna (dalla squalifica) Gunter. Attenzione però anche a Kumbulla che a Bergamo era andato in panchina e che a questo punto potrebbe tornare dal 1’ contro il Torino. Dietro a Di Carmine, pronti Zaccagni e Verre con il secondo favorito al momento su un acciaccato Pessina.

Torino, ottimismo per Belotti

Alla ripresa degli allenamenti, Andrea Belotti si è sottoposto a nuovi esami, salvo poi svolgere allenamento personalizzato. I test però hanno dato esito incoraggiante. Migliora quindi il recupero del ‘Gallo’ che vorrebbe già essere in campo a Verona. Resta da capire come vorrà comportarsi lo staff medico con lui. Forzare un po’ il rientro o aspettare e ridurre al minimo i rischi di nuovi problemi? Il problema al ginocchio di De Silvestri invece lo terrà sicuramente ai box. Possibili sia il 3-4-2-1 che il 3-5-2 (in quest’ultimo caso con Belotti)

BOLOGNA-ATALANTA, domenica ore 15

Bologna, torna Medel. Resta Skov Olsen?

Mihajlovic non recupera gli esterni bassi di sinistra e quindi serve ancora tappare quel buco. Le scelte sono limitate a Mbaye o a un Denswil adattato nuovamente a terzino. In mediana pronto a riprendere posto Medel con Poli suo probabile partner. Skov Olsen spera nella seconda gara consecutiva da titolare ma Orsolini è un avversario tosto da panchinare nuovamente. In attacco Palacio. Sulla trequarti Dzemaili favorito

Atalanta, Ilicic ancora preservato

Nerazzurri ancore euforici dopo la qualificazione agli ottavi di Champions ma che non vogliono ‘distrarsi’ in campionato. Contro il Bologna ci sarà qualche rotazione visto lo sforzo fisico e psicologico in Europa. Sulla trequarti dovrebbe toccare a Malinovskyi con Ilicic tenuto molto probabilmente a riposo a causa di un fastidio al flessore. Torna a disposizione Kjaer che potrebbe anche avere una chance dall’inizio

JUVENTUS-UDINESE, domenica ore 15

Juventus, rebus in mezzo al campo

Contro l’Udinese mancheranno gli squalificati Pjanic e Cuadrado. In difesa ballottaggio tra Danilo e De Sciglio. Sarri recupera Douglas Costa e Rmsey ma spera che al gruppo si unica anche Bentancur. Emre Can va verso una maglia da titolare. Le soluzioni viste le assenze certe e probabili sono tante, compresa quella di un momentaneo ritorno al 4-3-3 qualora Douglas Costa sia pronto per scendere in campo dal primo minuto. L’altra suggestione è vedere dall’inizio Dybala, Higuain e Ronaldo

Udinese, pochi dubbi per Gotti

Il pareggio di settimana scorsa ha riportato certezze in casa bianconera. In difesa De Maio dovrebbe essere confermato anche se Becao non è totalmente tagliato fuori da una possibile titolarità. Con Samir ai box, a sinistra ci sarà Nuytinck in difesa e Stryger Larsen in mediana (Sema non è ancora completamente recuperato). Out Jajalo. In attacco confermato il duo Lasagna-Okaka

MILAN-SASSUOLO, domenica ore 15

Milan, Pioli conferma l’XI di Bologna

Non ci dovrebbero essere grosse sorprese in casa Milan in vista della sfida del ‘Meazza’ di domanica. Rossoneri che vorrebbero festeggiare al meglio i propri 120 anni di storia. Pioli pare intenzionato a riproporre la stessa formazione iniziale vista a Bologna. Difesa oramai consolidata, così come l’attacco, dopo il ritorno a gol di Piatek apparso in netta ripresa sotto vari punti di vista. In mezzo ci sono Krunic e Paquetà che sperano in un ritorno da titolari ma bene che vada, solo uno dei due potrà strappare un posto.

Sassuolo, De Zerbi pianifica la settimana

Milan, Brescia, Napoli. Un trittico non certo semplicissimo per il Sassuolo di De Zerbi che a metà settimana sarà impegnato nel recupero contro il Brescia. Possibile che il tecnico neroverde possa preservare qualcuno in vista del recupero. Ci sono Djuricic e Magnanelli diffidati. Marlon ha accusato un risentimento muscolare. In più i ricambi non mancano. Il sistema di gioco può variare da un 4-2-3-1 a un 4-3-3 visto che spesso De Zerbi opta per soluzioni ‘a specchio’. Traoré, Ferrari e Obiang potrebbero tutti avere una possibilità dal 1’.

ROMA-SPAL, domenica ore 18

Due assenza in difesa. Tornano Dzeko e Pau Lopez

A Milano contro l’Inter, Pau Lopez non c’era mentre Dzeko entrò a gara in corso. In vista di domenica, entrambi sono recuperati e ci saranno dall’inizio. Mancheranno invece sia Santon (infortunato) che Mancini (squalificato). Il ritorno in gruppo di Fazio è sicuramente un’altra buona notizia visto che anche Smalling non è al 100%. Sulla trequarti sicuri di un posto Zaniolo e Pellegrini. Per la terza maglia c’è una lotta che potrebbe essere addirittura a 4, comprendendo anche un Kluivert che però è alle prese con un fastidio muscolare

Spal, Kurtic squalificato. Esterni sempre in dubbio

Semplici a Roma potrebbe ripresentarsi con la difesa a 4 dato che Reca va verso il forfait mentre Strefezza e Sala non paiono ancora totalmente a posto. Ecco quindi Cionek a destra e Igor esterno basso di sinistra. In mezzo non ci sarà Kurtic, fermato dal giudice sportivo mentre in attacco Paloschi prova a spodestare Jankovic.

FIORENTINA-INTER, domenica ore 20:45

Fiorentina, gli aggiornamenti su Ribery

Tifosi, addetti ai lavori e fantallenatori sono concentrati sulla disponibilità di Ribery in vista del posticipo domenicale. A inizio settimana il francese si era allenato a parte e le sue condizioni sono (ri)valutate di giorno in giorno. Da quel che si sa, Pezzella dovrebbe essere arruolabile, salvo sorprese, mentre su Ribery c’è un po’ più di pessimismo visto che non ha ancora svolto una sessione con i compagni. A destra può toccare a Ghezzal che se la gioca con Lirola mentre in attacco è testa a testa Boateng-Vlahovic

Inter, due possibili rotazioni per Conte

Nessuna novità dall’infermeria nerazzurra; quindi la probabile formazione titolare resta quella che abbiamo imparato a conoscere (quasi a memoria) nelle ultime settimane anche se potrebbero esserci un paio di novità. In difesa Godin potrebbe riposare per lasciar spazio a D’Ambrosio. Sulle corsie laterali invece c’è Lazaro pronto a giocare dall’inizio. Le ultime due, da subentrato, non sono andate benissimo. Conte magari vorrà provarlo dall’inizio. In questo caso il sacrificato sarà Biraghi

CAGLIARI-LAZIO, lunedì ore 20:45

Cagliari, Castro da verificare. Rog squalificato

Cambio forzato nel Cagliari di Maran. Oltre a Olsen, che ha ancora due giornate di squalifica da scontare, c’è da registrare lo stop di un turno per Rog. Da ridisegnare quindi parte del centrocampo. Oliva e Ionita sono le due opzioni più percorribili dato che Castro non è ancora pienamente recuperato. Per il resto nulla dovrebbe cambiare quanto a interpreti nel 4-3-1-2 dei rossoblù con Nainggolan alle spalle di Simeone e Joao Pedro

Lazio, Marusic prova a riprendersi la fascia destra

Dopo la super vittoria contro la Juventus, la Lazio vuol continuare il filotto positivo da record. La squadra anti-Cagliari potrebbe essere la stessa vista all’Olimpico contro i bianconeri di Sarri. C’è da segnalare il recupero di Marusic ma Lazzari resta ancora con ampio margine di vantaggio per un posto da titolare. In difesa l’unica insidia per Luiz Felipe è il recupero completo di Patric ma al momento le quotazioni dello spagnolo non sono in risalita