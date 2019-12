16/17

Era stata quella la sua prima partita alla guida del Milan, pareggiata appunto 2-2 sul campo del Benevento (che fin lì in campionato aveva perso 14 partite su 14 in A). Seguiranno una sconfitta in Europa League e due vittorie tra campionato e Coppa Italia. Coi rossoneri sfiorerà la qualificazione alla Champions nel suo secondo anno di panchina.