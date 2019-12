Probabili formazioni di Brescia-Lecce

E' tornato Corini ed è tornata la vittoria. Il Brescia, dopo i tre punti ottenuti a Ferrara sulla Spal, ha smosso la classifica, anche se al momento è ancora nella zona rossa. Tuttavia era importante ritrovare il sorriso dopo sei ko consecutivi e il gol vittoria di Balotelli può segnare un nuovo inizio. Tuttavia le statistiche non permettono di stare tranquilli, dal momento che il Brescia non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Serie A contro il Lecce (1N, 4P). Nella scorsa stagione le due sfide di Serie B tra queste due squadre hanno visto un successo per parte. Inoltre la squadra di Corini è, al pari di Lecce, Watford ed Espanyol una delle quattro squadre a non aver vinto ancora una partita casalinga nei top-5 campionati europei 2019/20.

Brescia, Corini fa un solo cambio

Squadra che vince non si cambia. Questo Corini lo sa bene e infatti l'undici che ha espugnato il campo della Spal subirà un solo ritocco. Obbligato, perchè Andrea Cistana è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto si potrà vedere Magnani, nonostante gli errori di Ferrara. C’è sempre l’ipotesi Mangraviti che però in passato ha giocato con la linea a tre. In avanti confermato Balotelli, con Torregrossa come possibile compagno dal momento che Donnarumma non è al meglio.

BRESCIA (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Balotelli

Lecce, cambi in ogni reparto

Assenze importanti per Liverani, che deve fare a meno di Lucioni e Petriccione. Rientra Rossettini dalla squalifica. Per lui un posto da titolare al fianco di un confermato Dell’Orco. In mediana invece si va verso la linea Majer-Tachtsidis-Tabanelli. Davanti torna a diposizione Lapadula che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare.

LECCE (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell'Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Lapadula, Farias.