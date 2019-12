Probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Dopo la delusione europea, la Lazio è pronta a tornare a concentrarsi sul campionato, laddove è reduce dalla vittoria contro la Juventus. Sette vittorie consecutive per la squadra di Inzaghi (è dall’aprile 2015 che non ottiene otto successi di fila in Serie A): la squadra biancoceleste ha collezionato almeno quattro punti più di qualsiasi altra in questo lasso temporale (21). I precedenti non sorridono al Cagliari, dal momento che i rossoblù hanno vinto solo tre delle ultime 19 partite interne di Serie A contro la Lazio (la più recente nel 2013). Il Cagliari, però, è imbattuto da 13 partite di campionato (8V, 5N), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di match senza sconfitte in Serie A risale al 1972 (14 di fila), quando chiuse poi il campionato al 4° posto.

Cagliari, Castro da verificare

Maran dovrà ancora fare a meno di Olsen, che dovrà scontare altre due giornate di squalifica. Si ferma Rog, sanzionato dal Giudice Sportivo. Castro non è perfettamente recuperato, quindi Oliva e Ionita rappresentano le due opzioni più probabili per completare la mediana. Nainggolan agirà alle spalle di Simeone e Joao Pedro.

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

Lazio verso lo stesso undici

Cambiare lo schema che ha battuto i campioni in carica non sembra una buona idea. Per questo Inzaghi, al secondo "big match" nel giro di una settimana, è intenzionato a riproporre lo stesso undici che ha condannato la Juventus al primo ko stagionale. C’è da segnalare il recupero di Marusic ma Lazzari resta ancora con ampio margine di vantaggio per un posto da titolare. In difesa l’unica insidia per Luiz Felipe è il recupero completo di Patric ma al momento le quotazioni dello spagnolo non sono in risalita.

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile