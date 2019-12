Un'opera d'arte da incorniciare, arte e genio capaci di fare tendenza. Almeno, in questo caso, tra il popolo blucerchiato. Perché subito dopo il derby vinto contro il Genoa per 1-0 grazie alla rete siglata nei minuti finali da Manolo Gabbiadini, la Sampdoria ha voluto celebrare il successo con un post sui social subito divenuto virale. La foto ritrae la scarpetta dell’attaccante blucerchiato incollata con del nastro isolante su uno sfondo bianco. Il riferimento, ovviamente, è all’ormai famosissima banana che Maurizio Cattelan, artista padovano, ha installato nello stand della galleria Perrotin alla fiera d’arte contemporanea ArtBasel di Miami: l’opera chiamata 'Comedian' – definita provocatoria, per molti quasi irriverente e capace di far discutere in tutto il mondo – è stata poi rivenduta per 120 mila dollari. La Samp ha voluto "replicare" ironicamente l'opera di Cattelan, menzionando successivamente su Instagram proprio lo stesso artista.

Gabbiadini: "Gol speciale. Questa Samp può arrivare ovunque"

"Fare gol nel derby è sempre bello, questo poi è stato davvero importante perché eravamo in una zona un po' particolare della classifica. La vittoria arrivata grazie a questa rete ci permette di risollevarci un po'. Far gol comunque è sempre bello, sotto la Sud poi ancora di più", le parole di Manolo Gabbiadini a Sky Sport dopo la rete che ha deciso il derby della Lanterna. L'attaccante della Sampdoria analizza poi il momento della squadra: "Ora abbiamo la Juve, una gara dura, ma dopo questo derby abbiamo tanta carica e speriamo di fare bene. Questa Sampdoria può arrivare ovunque, ma dobbiamo sempre lottare come stiamo facendo: questo è un campionato duro, nessuna squadra molla, e tutti possono fare punti in qualsiasi campo. Non bisogna mai rilassarsi", ha proseguito Gabbiadini. Che ha poi concluso rispondendo così a una domanda su un possibile ritorno in Nazionale: "Ci penso sempre, ma devo far meglio con la Samp, a far gol e ad aiutare la squadra a risalire in classifica. Tutto il resto è una conseguenza".