La Juventus vince 3-1 contro l’Udinese allo Stadium e reagisce in campionato dopo la sconfitta nella 15esima giornata in casa della Lazio. Il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo funziona: doppietta di Cristiano Ronaldo, ma un gol arriva anche dalla difesa. Quello del momentaneo 3-0, infatti, lo ha realizzato Leonardo Bonucci su colpo di testa allo scadere del primo tempo. E’ curioso come nella circostanza la palla superi la linea di pochissimi millemetri ed esca immediatamente fuori dalla porta con uno strano effetto. Cosa che avrebbe potuto trarre in inganno l’arbitro in assenza della Goal Line Technology. La rete è infatti è stata segnalata dall’orologio dell’arbitro al polso, confermando l’importanza dell’aiuto della tecnologia.