Intervallo speciale tra Milan e Sassuolo: a San Siro si festeggiano i 120 anni del club. In campo sfilano le leggende che hanno contribuito a fare la storia del club rossonero, ciliegina della torta è la maglia celebrativa, la stessa indossata dalla squadra impegnata contro il Sassuolo. Se ne possono contare 1899 esemplari, non certamente un numero a caso: è proprio l'anno di nascita del Milan

Un'autentica ovazione di San Siro ha accolto Arrigo Sacchi e Franco Baresi durante la "Walk of Fame" celebrata nell'intervallo della gara contro il Sassuolo per i 120 anni del Milan. Sulle note di "Simply the best" di Tina Turner hanno sfilato sul tappeto rosso tante glorie rossonere, premiate in mezzo al campo dal presidente Paolo Scaroni e dall'amministratore delegato Ivan Gazidis, affiancati dal Chief Football Officier Zvonimir Boban e dal direttore tecnico Paolo Maldini.



Una lunga lista scandita dai boati dei 60mila spettatori: hanno sfilato gli storici capitani (Ambrosini, Baresi e Rivera), i grandi portieri (Dida e Rossi in primis), i difensori e i centrocampisti più iconici (Costacurta, Tassotti, Donadoni, Serginho) e gli attaccanti più letali (Altafini, Massaro). C'è grande attesa per la cerimonia di domani, quando la piazzetta antistante a Casa Milan verrà intitolata a Herbert Kilpin, il padre fondatore del Milan.