INTERCONTINENTALE - Dopo l'Europa, il mondo. Nell'anno del primo uomo sulla luna, i rossoneri salgono per la prima volta in cima al pianeta calcio, battendo in una vera e propria battaglia gli argentini dell'Estudiantes. Nestor Combin, l'argentino d'Italia, rimediò in quella partita da far west il naso e lo zigomo fratturato, ma portò a casa la coppa. La prima storica Intercontinentale rossonera.