Spal, Semplici resta nonostante il ko con la Roma

Terza sconfitta consecutiva e ultimo posto in classifica: la situazione si fa sempre più critica per la Spal, che nelle ultime nove partite ha ottenuto appena tre punti. La zona salvezza dista ora 6 lunghezze e la gara di Roma non ha portato ad una svolta, nonostante l'iniziale vantaggio di Petagna. La prestazione fornita dalla squadra, però, ha convinto la società a dare ancora fiducia a Leonardo Semplici. Si andrà dunque avanti con l'allenatore della doppia promozione dalla Serie C alla Serie A e delle ultime due salvezze, che siederà in panchina anche nella prossima partita contro il Torino. Per cautelarsi in caso di esonero la Spal aveva già contattato Beppe Iachini e Gigi Di Biagio ma, nonostante la sconfitta di Roma, si andrà avanti con Leonardo Semplici almeno per un'altra gara.