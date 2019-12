Serie A, il calendario del prossimo turno: la 17^ giornata

Quale partita si giocherà mercoledì 18 dicembre?

A inaugurare la 17^ giornata di Serie A sarà la sfida tra Sampdoria e Juventus che si giocherà mercoledì 18 dicembre alle ore 18.55 allo stadio Ferraris di Genova. L’anticipo è stato disposto per l’impegno in Supercoppa italiana che si giocherà domenica 22 dicembre alle ore 17.45 e vedrà sfidarsi Juventus e Lazio. Sempre per questo motivo, la formazione biancoceleste giocherà il match contro il Verona in programma in questo turno il prossimo 8 gennaio 2020 alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Quale partita si giocherà venerdì 20 dicembre?

Il secondo anticipo di questo turno di campionato vedrà sfidarsi Fiorentina e Roma: le due formazioni scenderanno in campo venerdì 20 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze.

Quali partite si giocheranno sabato 21 dicembre?

Ad aprire il sabato della 17^ giornata di Serie A sarà la gara tra Udinese e Cagliari, in programma alle ore 15. Alle 18 toccherà all’Inter di Conte affrontare a San Siro il Genoa, mentre – terza e ultima gara di giornata – sarà quella tra Torino e Spal (ore 20.45).

Quali partite si giocheranno domenica 22 dicembre?

Quattro le gare in programma domenica. Si parte con il lunch match tra Atalanta e Milan (Gewiss Stadium ore 12.30), alle 15 toccherà a Lecce-Bologna e Parma-Brescia scendere in campo, mentre il posticipo serale (ore 20.45) vedrà il Napoli di Gattuso affrontare in trasferta il Sassuolo.

Qual è il big match della 17^ giornata?

Sono davvero tante le sfide di cartello di questo turno, a iniziare dalla gara tra Fiorentina e Roma di venerdì sera. Match da seguire con attenzione anche quello di domenica alle 12.30 tra Atalanta e Milan. Promette gol e spettacolo anche la gara tra Sassuolo e Napoli di domenica sera alle ore 20.45.

Il calendario della 17^ giornata