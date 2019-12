L'allenatore granata ha commentato in questo modo la rimonta del Verona che ha raggiunto il 3-3 finale dopo essere stato sotto per 3-0: "Sono arrabbiato nero, siamo vicini a Natale e abbiamo voluto regalare dei punti per beneficenza. Con una serie di sciocchezze abbiamo buttato via la vittoria"

In vantaggio di tre reti fino a 20 minuti dalla fine, il Torino si è fatto rimontare dal Verona durante l'anticipo delle 12.30 della 16^ giornata di Serie A. Un 3-3 finale che non può lasciare soddisfatto Walter Mazzarri, visibilmente contrariato nel post partita per la prestazione dei suoi: "Sono quelle partite difficili da spiegare. Fino allo 0-3 è stata una delle nostre migliori partite degli ultimi anni. Poi pensavamo di dilagare, di fare il quarto o il quinto e ci siamo complicati la vita da soli. Sul secondo e sul terzo gol subito bastava tenere alta la linea difensiva e mandare gli avversari in fuorigioco, siamo stati attenti fino a quel momento poi abbiamo dilapidato tutto e onestamente non me lo spiego. Sono arrabbiato nero, stanotte farò fatica a dormire dalla rabbia".

L'allenatore granata prova a vedere il lato positivo della gara del Bentegodi, ovvero l'ottimo primo tempo disputato dalla sua squadra: "Se giocassimo sempre così perderemmo davvero pochi punti: nei primi 45' abbiamo giocato da manuale, con possesso di palla, pressing e le due fasi fatte molto bene. Il Verona non ci ha mai messo in difficoltà e non prendere questa vittoria è davvero una beffa. Siamo vicini a Natale, abbiamo deciso di regalare dei punti per beneficenza. L'episodio del rigore che ha riaperto la partita? Di arbitri non voglio parlare".