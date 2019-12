Costacurta: "Il centrocampo non è all’altezza"

Alessandro Costacurta ha espresso alcune perplessità relativamente alla tenuta del centrocampo: "Uno dei motivi per cui si sta richiedendo spesso il tridente è che il centrocampo in questo momento non è proprio all’altezza. Bentancur è l’unico che sta facendo una grande stagione. C’è poca continuità, anche se per me sarebbe perfetto".

Le statistiche del tridente

I numeri intanto spingono tutti in un'unica direzione. Higuain, Ronaldo e Dybala hanno giocato insieme in cinque occasioni (in cui la Juve peraltro non ha mai perso), totalizzando 167 minuti in cui sono stati effettuati 32 tiri. Sei reti totali, di cui cinque a firma degli attaccanti del tridente. Il giocatore più ricercato è proprio CR7, che ha ricevuto 11 passaggi sia da Higuain che da Dybala.