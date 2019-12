Juventus, Cristiano Ronaldo cede la fascia a Matuidi e lui lo ringrazia

È il minuto 80 di Juventus – Udinese, quando Maurizio Sarri decide di sostituire Gonzalo Higuain per concedere il finale di partita a Douglas Costa. L’argentino, che l’aveva a sua volta ricevuta da Bonucci, prima di uscire cede a Cristiano Ronaldo la fascia di capitano. Tuttavia, il portoghese non la indossa ma va da Blaise Matuidi e lo aiuta a metterla. Un gesto che ha fatto discutere e che è stato affrontato anche durante Sky Calcio Club, dove Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Beppe Bergomi hanno provato a interpretare l’accaduto. In ogni caso, il centrocampista ha voluto immortalare questo momento con un post sui social: una foto che ritrae la scena e una didascalia eloquente, "Grazie per quest'onore" ha scritto Matuidi.