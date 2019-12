Milan, Donnarumma al Golden Boy 2019: "Ringrazierò Mihajlovic per tutta la vita"

Il portiere rossonero è intervenuto sul palco di Torino per ritirare il premio di miglior giocatore italiano Under 21: "Tutti dicevano che ero un fenomeno, ma io ho sempre pensato solamente a lavorare". Poi il sentito ringraziamento all'allenatore che lo fece esordire

Da quattro stagioni è diventato il portiere titolare del Milan. Già 179 gare da professionista, ma solo 20 anni. Gianluigi Donnarumma ha sorpreso tutti quando nel 2015 fece il suo debutto in rossonero non ancora maggiorenne: "Sono 4 anni che gioco in Serie A e anche in Nazionale. Sono molto orgoglioso. Tutti all'inizio dicevano che ero un fenomeno, ma io pensavo solo a lavorare. Poi un giorno mister Sinisa Mihajlovic, che devo ringraziare per tutta la vita, ha deciso di farmi giocare. Voglio fare un grande in bocca al lupo al mister" ha detto il portiere rossonero ripercorrendo la sua giovane carriera sul palco del Golden Boy 2019 di Torino dove ha ritirato il premio di Miglior giocatore italiano Under 21.

"Spero di seguire le orme di Zoff"

Non solo Milan, ma anche la Nazionale italiana con la quale però ha vissuto uno dei momenti più bassi della storia azzurra: "Purtroppo ho vissuto un'annata tremenda, quella della mancata qualificazione al Mondiale con la Nazionale e io ero in panchina. Adesso siamo tutti giovani e siamo un bel gruppo. Abbiamo fatto un girone di qualificazione fantastico, adesso c’è la parte più dura l'Europeo e cercheremo di arrivare in fondo" ha detto Donnarrumma. Poi è intervenuto un altro portiere che ha fatto la storia del calcio italiano Dino Zoff, il quale si è complimentato con il calciatore rossonero: "Faccio i complimenti a Donnarumma che merita questo premio, sta facendo grandi cose per la sua età. C'è poco da dire, il futuro è suo". "È un onore ricevere i complimenti di Dino Zoff – ha risposto Donnarumma - sono orgoglioso e spero di seguire le sue orme. Spero di vincere come lui".