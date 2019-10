13/13 ©Getty

La parabola di Gigio non si è concentrata esclusivamente sul Milan, d’altronde l’1 settembre 2016 venne schierato per la prima volta in Nazionale dall’ex Ct Ventura. Ad oggi il bilancio in Azzurro recita 15 presenze con 6 clean sheet e 9 reti concesse, numeri che non rendono appieno il valore di Donnarumma considerato l’erede di Buffon nell’Italia. Suo omonimo e, come lui, protagonista della scalata dalla giovanissima età