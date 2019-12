1/24

Tutti uniti, contro il razzismo. La Lega Serie A ribadisce la sua posizione e manda in campo la sua “squadra”. Venti campioni, uno per ogni club, scelti per la loro “specifica sensibilità sul tema razzismo”, ha annunciato l’ad della Lega, Luigi De Siervo, presentando il 'Trittico' di scimmie dipinto da Simone Fugazzotto, una delle iniziative nella lotta al razzismo articolata nelle dimensioni culturale, sociale e repressiva. "Abbiamo firmato una carta di principio contro il razzismo insieme a tutti i club e abbiamo lanciato una campagna creando una simbolica squadra antirazzismo 'We are one team'."

La A contro i razzisti: "Useremo il riconoscimento facciale"