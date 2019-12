Brescia-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari del recupero

Le squadre di Corini e De Zerbi si sfidano stasera per il recupero della 7^ giornata, inizialmente in programma lo scorso 4 ottobre e poi rinviata per la scomparsa del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi. Diretta esclusiva Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

Sassuolo imbattuto contro Milan, Cagliari, Juventus, eppure contro il Brescia sarà uno scontro salvezza a tutti gli effetti. Merito del Corini bis, che ha rilanciato le ambizioni di Tonali e compagni con due vittorie in altrettante partite. Inanellando la terza stasera, il Brescia compirebbe l'aggancio in classifica a quota 16 ai danni dei neroverdi. Per questo, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo ma bresciano doc, in conferenza stampa predica prudenza e mette da parte la fede.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Brescia e Sassuolo, valida per il recupero della 7^ giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 18 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata a Gianluca Di Marzio con il commento tecnico di Luca Pellegrini. A bordocampo ci sarà Vanessa Leonardi.