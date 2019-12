1/10

JEREMIE BOGA (Sassuolo) - CONSIGLIATO - C'è da giocare Brescia-Sassuolo questa sera e certamente non sappiamo cosa succederà al talentuoso esterno neroverde (dovesse rimediare un rosso, non sarebbe più consigliato ovviamente). Sappiamo per certo che è uno dei più in forma della squadra di De Zerbi, ha già fatto vedere ottime cose anche contro le Big. Cerca forse troppo spesso la giocata solitaria ma se dovesse aumentare gli scambi ravvicinati con i compagni, sarebbe un'arma pazzesca per i suoi. Iniziativa e conclusione non gli mancano. Napoli che non è ancora uscito dalla crisi e a Reggio Emilia mancheranno Maksimovic e Koulibaly



Le probabili formazioni della 17^ giornata