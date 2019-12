Giancarlo Abete commissario della Lega di Serie A: sostituisce Cicala

La carriera di Abete

Imprenditore nel settore grafico ed ex deputato della Repubblica con la Democrazia Cristiana tra il '79 e il '92, Giancarlo Abete vanta una lunghissima carriera da dirigente di primo livello nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Dal 1989 al 1990 è stato a capo del settore tecnico della FIGC e in seguito della Lega Professionisti Serie C, fino al 1997. Per due volte (dal 1996 al 2000 e dal 2001 al 2006) è stato vicepresidente della Federazione. Ha fatto parte, come capo delegazione, della vincente spedizione italiana ai Mondiali di Germania 2006. Il 14 gennaio 2013 viene rieletto presidente della FIGC e viene così riconfermato fino al 2017. Ancora vicepresidente UEFA, il 15 novembre 2016 viene eletto consigliere federale della FIGC in quota Lega Pro.