Inter-Genoa, tutto quello che c'è da sapere

I nerazzurri per ritrovare la vittoria dopo i due pareggi contro Roma e Fiorentina, il Genoa per riscattarsi dalla sconfitta nel derby. Inter-Genoa si giocherà sabato 21 dicembre alle 18 a San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky

Quando e a che ora si gioca Inter-Genoa?

La partita fra Inter e Genoa è in programma sabato 21 dicembre alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dove è possibile guardare Inter-Genoa?

Il match fra Inter e Genoa verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport sul canale 251 e Sky Sport Serie A. Il commento sarà affidato a Caressa e Bergomi, mentre a bordocampo ci saranno Paventi e Barzaghi.

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Inter e Genoa si sono affrontate in Serie A 104 volte. 53 sono le vittorie dei nerazzurri, 22 quelle del Genoa e 29 pareggi. Genoa e Inter non pareggiano in Serie A dal maggio 2013, da allora sette successi nerazzurri e cinque liguri. L'Inter ha perso solo uno degli ultimi 32 incontri interni di Serie A contro il Genoa (1-3 nel marzo 1994, grazie alla doppietta di Ruotolo e al gol di Skuhravy). Completano il parziale 24 successi e sette pareggi. Il Genoa ha perso le ultime sei partite sul campo dell’Inter in Serie A: è la striscia aperta più lunga di sconfitte consecutive in trasferta per i rossoblù contro un’avversaria nella competizione.

Come arrivano alla partita Inter e Genoa?

Di fronte la squadra che ha subito meno reti su sviluppi di calcio da fermo nel campionato in corso (Inter, 1) e quella che ne ha incassati di più (Genoa, 13) da questa situazione di gioco. L’Inter ha subito quattro degli ultimi cinque gol in Serie A nel corso del secondo tempo, parziale nel quale nelle ultime quattro partite ha realizzato una sola rete. Il Genoa conta 11 punti in classifica: sette delle ultime otto squadre ad aver conquistato 11 o meno punti dopo 16 giornate di campionato sono retrocesse al termine della stagione. Con una vittoria l’Inter arriverebbe a 42 punti: nell’era dei tre punti a vittoria, dopo le prime 17 giornate, i nerazzurri solo tre volte hanno raggiunto questa cifra: nel 2006/07, nel 2007/08 e nel 2008/09, tutti campionati terminati con lo Scudetto.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Con Lautaro squalificato Conte affiderà il peso dell'attacco al solito Lukaku probabilmente in coppia con Politano. Il belga ha realizzato già 10 gol in questa stagione in 16 presenze. L'ultima rete in Serie A risale al 23 novembre nella vittoria 3-0 in trasferta contro il Torino. Nel Genoa a San Siro non ci sarà Pandev, un grande ex della partita, che deve scontare ancora una giornata di squalifica. Rientra invece Agudelo che vuole dare continuità alle sue prestazioni. Un gol per lui in questo campionato nella vittoria contro il Brescia del 26 ottobre.