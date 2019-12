Inter-Genoa, la conferenza stampa di Antonio Conte

Skriniar lo hai visto in difficoltà in questa difesa a tre?



"Sapete benissimo l'imprescindibilità che lui riveste per noi, è un calciatore moderno, giovane e sta lavorando tanto per migliorare perché ha ancora 24 anni, ha ancora una vita davanti a lui. Sta facendo bene, così come gli altri difensori. Non so in che posizione siamo a livello difensivo in Italia ma il fatto che stiamo vicini al primo posto in classifica dimostra che tutti quanti stanno facendo bene, anche se si può sempre migliorare".