Probabili formazioni di Inter-Genoa

Assenze pesanti per squalifica per entrambe le squadre: ai nerazzurri mancheranno Brozovic e Lautaro Martinez, in casa Genoa non ci sarà l’ex Pandev. Tanti dubbi per Conte, che dovrà scegliere se fare esperimenti a centrocampo o lanciare Agoumé dal primo minuto

A tre giorni dal successo della Juve sulla Samp, l'Inter dovrà rispondere ai bianconeri per chiudere l'anno a quota 42. Il successo sul Genoa garantirebbe a Conte la condivisione del primato in classifica con la squadra di Sarri, ma le motivazioni dei rossoblù sono altrettanto forti. La formazione di Thiago Motta, reduce dal ko nel derby, occupa la penultima posizione in classifica e vincendo a San Siro non uscirebbe dalla zona rossa ma per lo meno sorpasserebbe il Brescia. Il calcio d'inizio di Inter-Genoa è fissato alle ore 18 di sabato 21 dicembre, diretta Sky Sport Serie A.

Inter, chance dal 1' per Esposito e Agoumé

Diverse assenze per Antonio Conte in vista della sfida col Genoa. Le più pesanti arrivano per mano del Giudice Sportivo: squalificati Brozovic e Lautaro Martinez, l'XI titolare sarà dunque inedito. In attacco, considerando l’assenza dell'infortunato Sanchez, al fianco di Lukaku il ballottaggio riguarda Esposito e Politano. Per il classe 2002 potrebbe arrivare la prima presenza da titolare in Serie A, dopo il debutto a partita in corso arrivato lo scorso 26 ottobre. A centrocampo confermato Borja Valero con Vecino, e in attesa di capire le condizioni di Gagliardini il terzo mediano potrebbe essere Agoumé, che si gioca un posto con Candreva.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Agoumé, Biraghi; Esposito, Lukaku.

Genoa, squalificato Pandev. Torna Agudelo

Tanti grandi ex ritroveranno San Siro, a partire dall’ex centrocampista nerazzurro Thiago Motta, oggi allenatore del Genoa. Non ci sarà invece Goran Pandev, altro eroe del Triplete, assente per squalifica. Rientrerà Agudelo che farà coppia con Pinamonti in attacco, ancora out invece Favilli, Sturaro e Lerager. Scelte obbligate dunque, anche se resta viva l’ipotesi difesa a quattro per i rossoblù: Ankersen e Sanabria sono altre possibili opzioni.

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo, Pinamonti.