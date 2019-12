Dopo la sconfitta per 4-1 in casa contro la Roma, riaffiorano le idee che i vertici societari del club viola avevano pensato per la panchina prima del pari con l'Inter: tra i profili candidati ci sono Iachini e Di Biagio. Ma non si può escludere un tentativo per Spalletti

Il pesante ko casalingo rimediato dalla Roma inguaia seriamente Vincenzo Montella, che già nella conferenza stampa della vigilia aveva affrontato il tema "panettone" auspicandosi di poter restare alla guida della Fiorentina. Dopo la sconfitta riaffiorano le idee che i vertici societari del club viola avevano pensato per la panchina prima del pari con l'Inter.

I candidati alla panchina viola

Il club potrebbe anche prendersi il tempo necessario per valutare il da farsi con calma e tentare di convincere Spalletti, ma non è un'operazione semplice in quanto legata alla buonuscita dall'Inter dell'allenatore toscano.

Beppe Iachini, amato per suoi tracorsi da giocatore, è uno dei candidati. Piace come soluzione a determinate condizioni economiche e per salvare la stagione, scegliendo poi calma allenatore per futuro.

Un altro nome da non escludere è quello di Cesare Prandelli, anche lui molto amato per suoi precedenti in panchina. Al netto di ulteriori aggiornamenti sono questi i nomi sul tavolo. Tra i giovani, invece, il nome che era stato valutato è quello di Di Biagio.

Montella non si sente esonerato

Vincenzo Montella nel post-partita ha parlato a Sky Sport confermando di avere la "solita voglia e determinazione di cambiare il trend". Ora tocca alla società prendere una decisione.