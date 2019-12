Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Prima trasferta da allenatore del Napoli per Gattuso, che vuole i tre punti dopo il ko casalingo rimediato dal Parma. Occasione per il sorpasso per la formazione di De Zerbi, reduce dal successo sul Brescia nel recupero della 7^ giornata. Sassuolo-Napoli chiude il weekend di Serie A, diretta Sky Sport Uno

La partita che chiude il 2019 della Serie A si gioca al Mapei Stadium ed è il confronto tra De Zerbi e Gattuso. Il nuovo allenatore del Napoli vorrà spazzare via il ricordo amaro di quel Benevento-Milan, quando Brignoli (allora portiere della squadra guidata da De Zerbi) gli rovinò il debutto sulla panchina dei rossoneri con un gol al 95'. Il Napoli, reduce dal ko casalingo rimediato dal Parma, cerca riscatto contro i neroverdi che si sono riportati in pari dal punto di vista delle partite disputate, avendo battuto il Brescia mercoledì sera nel recupero della 7^ giornata. Napoli e Sassuolo sono separate da due punti in classifica: campani a quota 21, emiliani a 19.

Sassuolo, ballottaggi Magnanelli-Obiang e Boga-Traoré

De Zerbi dovrebbe insistere sul modulo delle ultime uscite (4-2-3-1) cambiando forse qualche interprete dopo il recupero vincente di Brescia. Con Pegolo confermato tra i pali, Muldur e Kyriakopoulos potrebbero essere i laterali (Toljan è squalificato). Ferrari, al rientro, si gioca una maglia da titolare con Marlon e Romagna per un posto da centrale. A centrocampo con Locatelli ballottaggio tra Magnanelli e Obiang, favorito il primo. Sul fronte offensivo, con Berardi probabile chiamata per Djuricic, con Boga o Traoré in lotta per una maglia. In attacco Caputo. Oggi allenamento a porte chiuse.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Pegolo; Muldur, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Napoli, problemi per Mertens

Dries Mertens ha saltato l'allenamento del giovedì e ha svolto una seduta in palestra in avvicinamento alla sfida contro il Sassuolo. Out anche Maksimovic e Koulibaly che non saranno del match. Il resto della squadra ha svolto la seduta davanti ai ragazzi e alle ragazze del Settore Giovanile azzurro che hanno assistito all'allenamento a bordo campo a Castel Volturno. Problemi in difesa per Ancelotti, che sta valutando anche il possibile impiego di Di Lorenzo da centrale, al fianco di Manolas.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.