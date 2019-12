Troppa, la gioia del successo sulla Juventus in Supercoppa Italiana, per non aspettare la squadra fino all’alba. Così, circa un migliaio di tifosi hanno atteso il rientro da Riad della Lazio a Fiumicino, avvenuto qualche minuto dopo le 6. Naturalmente clima da stadio, con cori (anche di sfottò nei confronti dei romanisti) e striscioni, ad accogliere i vincitori. Il club aveva annunciato attraverso i propri canali ufficiali l’orario di arrivo in Italia e attraverso la rete i sostenitori biancocelesti si erano dati appuntamenti alla sala arrivi del Terminal 3: un boato generale e addirittura l’accensione di alcuni fumogeni ha segnalato l’arrivo della squadra, che nell’abbraccio dei suoi tifosi e scortata dalle forze dell’ordine ha raggiunto molto lentamente il pullman in sosta all’esterno dell’aeroporto. Il mezzo ha quindi portato la Lazio al centro sportivo di Formello, dove sono proseguiti i festeggiamenti.