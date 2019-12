Serie A, le migliori giocate della 17^ giornata

Jeremie Boga è di gran lunga il giocatore in Serie A che tenta più dribbling (7.5 per 90 minuti), e contemporaneamente anche quello a cui gliene riescono di più (4.9). Più di giocatori come Douglas Costa, o Ribery, o Dybala. In un campionato così povero di dribblatori e così bloccato tatticamente, già questo da solo dovrebbe far capire quanto l’ala francese sia un patrimonio non solo per il Sassuolo ma anche per l’intera Serie A. Ma per fortuna il calcio non si legge solo attraverso i numeri e quasi a ogni giornata abbiamo almeno una giocata a rendere viva la sua specialità. Nell’ultima partita contro il Napoli, ad esempio, abbiamo questa serpentina ripetuta.

Boga parte dalla propria mediana, raccogliendo il pallone rimesso in gioco da Pegolo, e gli basta una semplice accelerazione per superare il primo avversario che gli si para davanti, Fabian Ruiz, che dietro di lui arranca come se stesse giocando con degli scarponi da neve. Quando accelera, Boga riesce a toccare il pallone con una frequenza diversa rispetto agli avversari, tenendoselo così sempre vicino ai piedi, impedendo agli avversari di intervenire. Per due volte Fabian Ruiz prova a rinvenire su di lui, utilizzando il sinistro come un arpione, e per due volte Boga allontana il pallone con la suola, proprio nel momento in cui sembra sul punto di perderlo. L’ala francese attira a sé anche Allan e toccando ripetutamente il pallone sempre con la suola lo supera con un tunnel, mentre alle sue spalle Fabian Ruiz continua a dimenarsi. Boga entra nella trequarti e deve allungarsi il pallone per superare l’ultimo tentativo del centrocampista spagnolo, illudendo Insigne di poter essere lui il giocatore che finalmente recupererà il possesso. E invece, per l’ennesima volta, Boga arriva un attimo prima del suo avversario e scarica indietro con l’esterno. Da solo ha superato tre avversari, e adesso il Sassuolo può attaccare la linea difensiva di Gattuso in campo aperto.