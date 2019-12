Risultati Serie A: video, gol e highlights della 17^ giornata

6/9 ©Getty

Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (70' Jajalo), Sema (66' ter Avest); Okaka, Lasagna (80' Pussetto).Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis (46' Pellegrini); Ionita, Cigarini, Rog (81' Ragatzu); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (60' Cerri).Rog (C), Mandragora (U), De Maio (U), Okaka (U), Klavan (C)Pisacane (C) al 92' per somma di ammonizioni Guarda gli highlights