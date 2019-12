La squadra di Gasperini, con i cinque gol rifilati al Milan nell'ultimo weekend, ha confermato numeri straordinari in fase offensiva che la consacrano come il miglior attacco dell'anno solare 2019 in Serie A. Ecco la classifica completa con i 20 club dell'attuale edizione del massimo campionato italiano: Brescia, Lecce e Verona partono ovviamente 'svantaggiate' per non aver giocato in A nei primi mesi dell'anno. La Juve è fuori dal podio