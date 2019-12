Il dirigente dell'Ajax tranquillizza la Juve: "De Ligt è forte, i bianconeri non devono essere preoccupati". Poi sul ritorno in Serie A di Ibrahimovic: "Zlatan può aiutare il Milan a rilanciarsi"

Un ambientamento in Italia più faticoso del previsto, ma nessun dubbio sulle qualità di Matthijs De Ligt. A tranquillizzare la Juventus sulla bontà dell’investimento fatto è Edwin Van Der Sar, direttore generale dell’Ajax, ex club del giovane difensore olandese: "Normali le difficolta di De Ligt? Io penso di sì, ha 20 anni e gioca in una grande squadra come la Juventus e in un campionato più difficile rispetto a quello olandese. Matthijs è un bravo ragazzo, è forte e non c'è da preoccuparsi per lui", ha ammesso il dirigente dell’Ajax ai microfoni di Sky Sport da Dubai a margine dell’International Sports Conference che precede la consegna dei Globe Soccer Awards (domenica 29 dicembre dalle 17.30 su Sky Sport Collection e in diretta streaming su Skysport.it).

"Ibra può rilanciare il Milan"

Van De Sar che ha commentato così il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Per Zlatan è una grande opportunità tornare in Italia per godersi gli ultimi anni, per giocare, fare gol, prendere il Milan e portarlo più avanti", le parole del dirigente olandese.