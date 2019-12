Juve, ripresi gli allenamenti: unico assente Douglas Costa

Anno nuovo alle porte e Juventus pronta a ripartire in campionato dopo la settimana di riposo che è seguita alla Supercoppa Italiana. La squadra di Sarri ha ripreso gli allenamenti alla Continassa: unico assente Douglas Costa, autorizzato a rientrare a Torino nella giornata di martedì (31 dicembre). La giornata della Juve è iniziata in palestra, poi parte atletica e tattica in campo, con partitella finale. CR7 e compagni non si fermeranno nemmeno l'ultimo dell'anno, con un'altra seduta in programma la mattina: obiettivo Cagliari, il prossimo 6 gennaio, quando scatterà ufficialmente il 2020 bianconero.