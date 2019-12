18/24

In tanti se lo chiedono: è una sfida lanciata all'eterno rivale Leo Messi? Il pizzetto da capra, suggerivano alcuni, aveva il significato di richiamare la parola G.O.A.T. (in inglese letterale "capra", ma anche acronimo per "Greatest Of All Time", cioè "il migliore di tutti i tempi"). Si scoprì essere solo una scommessa con l'amico Quaresma: "Questo nuovo look e quel festeggiamento nasce da uno scherzo con Quaresma. Eravamo in sauna il giorno prima della partita contro la Spagna e mi stavo radendo. Ho lasciato una piccola parte di barba e gli ho detto: «Se segno domani non me la taglio più fino alla fine del Mondiale». Ho fatto gol e ho mantenuto la promessa, ora speriamo di continuare".