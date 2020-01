L'uomo del futuro della Juve è uno dei grandi vecchi della serie A. Giorgio Chiellini può essere davvero il giocatore in più per Sarri, come un vero colpo di mercato. È scattato il countdown verso il suo ritorno, che dovrebbe arrivare tra febbraio e marzo. Per giocare nella fase più importante della stagione dei bianconeri, tra campionato, coppa Italia e soprattutto Champions League