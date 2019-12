La vittoria della Supercoppa italiana ai danni della Juventus ha acceso l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti. Otto giorno dopo la finale di Riad, la Lazio si è ritrovata a Formello: allenamento a porte aperte speciale, con gli spalti gremiti. Circa 10 mila tifosi hanno, infatti, invaso il centro sportivo biancoceleste per omaggiare la squadra di Simone Inzaghi. Un contesto insolito per una normale seduta pomeridiana. Immobile e compagni sono stati accolti dall’ovazione dei supporter. Cori, fumogeni e in generale un’atmosfera da partita vera hanno fatto da cornice a tutto l'allenamento. I giocatori si sono anche messi in posa con il trofeo. Stefan Radu a fine allenamento ha ammesso ai microfondi Lazio Style Radio: "Mi è venuta la pelle d'oca, cercheremo di accontentarli sempre e di regalare loro belle sorprese. Speriamo in un 2020 fantastico per i tifosi".