La Roma ha cominciato l’anno con l’abbraccio dei propri tifosi, presenti all’allenamento a porte aperte tenuto allo stadio Tre Fontane. Al termine della seduta, Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma TV: "Peccato non aver potuto ospitare tutti i nostri sostenitori, ma è stato bello avere il calore della gente, sono sempre fantastici con noi". La condizione della squadra è positiva: "I giocatori hanno capito che è importante lavorare in questo momento per continuare a vincere, solo così possiamo essere forti. Sono tutti motivati, ci aspettiamo una bella risposta. Tutti i momenti sono importanti. Sono stati dei primi sei mesi di felicità, sono davvero molto felice qui a Roma. Come dico sempre, però, serve equilibrio e fino alla fine dobbiamo lavorare per vincere". Quindi, testa al prossimo impegno, all’Olimpico contro il Torino. "È un avversario forte, sarà una gara difficile. Non pensiamo ancora alla Coppa Italia, per quella ci sarà tempo. Ora preoccupiamoci solo del Torino, è la cosa più importante".

Il discorso ai tifosi

Fonseca ha tenuto un discorso ai tifosi presenti al Tre Fontane, mostrando peraltro di far ottimi progressi con la lingua: “Siamo molto contenti di fare gli auguri in questo momento e in questo stadio, a nome della società e della squadra. Vi ringrazio di cuore per il vostro calore e il vostro supporto. Siete sempre fantastici con la squadra e col club, ci date coraggio e forza, speriamo che voi siate orgogliosi di noi come lo siamo di voi. Siamo più forti tutti insieme, così possiamo vincere. Buon anno e forza Roma!”.