Un bagno di folla il primo giorno di lavoro del 2020 per la squadra di Fonseca, al Tre Fontane davanti a 2600 tifosi (biglietti esauriti nei giorni scorsi in pochissimi minuti). Tanti sorrisi in campo, dove mancavano solo Cristante, Santon, Zappacosta, Kluivert e Pastore. La Roma giocherà domenica sera alle 20.45, all’Olimpico, contro il Torino